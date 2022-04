Scooter contro auto a Lecce, 17enne in coma e 18enne grave

LECCE - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto ieri poco prima della mezzanotte a Lecce. Erano a bordo di uno scooter, guidato dal 18enne, quando si sono scontrati con un’auto Smart: i giovani sono stati stati trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi. Il 17enne è in coma ed è ricoverato in Rianimazione. Il 57enne alla guida della Smart è rimasto illeso. I mezzi sono stati sequestrati.