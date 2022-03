Ucraina, 157 medici del barese pronti ad assistere i profughi: ecco il piano di copertura vaccinale

BARI - In provincia di Bari 157 medici di base hanno dato la propria disponibilità per supportare il sistema di accoglienza e assistenza sanitaria ai profughi in fuga dall’Ucraina per «le attività di cure primarie e vaccinazione Covid». E’ quanto scrive in una lettera indirizzata al prefetto, all’assessore regionale alla Sanità e al presidente dell’ordine dei Medici, il segretario della Fimmg Bari, Nicola Calabrese. «Fimmg Bari - scrive Calabrese - nel raccogliere il sentimento di grande preoccupazione e partecipazione al dolore dei profughi provenienti dall’Ucraina, a seguito del dramma umanitario che si sta consumando in quella regione dell’Europa, ha avviato una raccolta di disponibilità tra i medici di medicina generale della nostra Asl per supportare il sistema di accoglienza e assistenza sanitaria ai profughi per le attività di Cure Primarie e vaccinazione Covid. Al momento sono pervenute 157 adesioni volontarie e altre continuano a pervenire». Per questo Calabrese chiede al presidente dell’ordine dei Medici, Filippo Anelli, di «attivare i contatti con gli organi Istituzionali deputati alla gestione e coordinamento di tali attività per consentire ai medici che spontaneamente hanno dato la loro disponibilità di poter operare all’interno del sistema di accoglienza e assistenza alla popolazione Ucraina che sarà accolta nella nostra provincia».

IL PIANO DELLE VACCINAZIONI - «Considerata la preoccupante e grave situazione attualmente in corso in Ucraina, e in previsione di conseguenti fenomeni migratori che interesseranno anche la Puglia», la Regione ha trasmesso alle Asl le linee di indirizzo per «le attività di sorveglianza, di prevenzione, di profilassi sanitaria e vaccinale e di gestione Covid-19 nonché in relazione a eventuali malattie infettive diverse da Covid-19». E’ quanto si legge in una circolare del dipartimento Salute inviata alle Asl. Tra i compiti affidati alle aziende sanitarie, ad esempio, quello di eseguire i tamponi Covid ai rifugiati ucraini entro le 48 ore dal loro arrivo, se sprovvisti di certificato verde. A tutti dovrà essere misurata la temperatura corporea e, in caso di sintomi riconducibili al Covid, si dovrà provvedere all’isolamento e all’esecuzione del test. Le Asl dovranno anche proporre ed eventualmente somministrare il vaccino anti Covid.

«Sulla base dell’analisi del contesto epidemiologico attualmente presente in Ucraina - si legge - caratterizzato da recenti sviluppi di focolai epidemici di morbillo e poliomielite, nonché in considerazione delle scarse coperture vaccinali della popolazione generale ucraina, le Aziende sanitarie locali» dovranno anche garantire le altre vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite; morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B.