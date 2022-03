La Puglia presente a Dubai all'International Boat Show

La Regione Puglia sarà presente a Dubai per accompagnare una delegazione di imprese alla più grande fiera annuale dedicata alla nautica da diporto nei Paesi del Golfo. L’evento è «Dubai International Boat Show» in programma dal 9 al 13 marzo 2022 a Dubai Harbour, quartiere sul mare a Dubai Marina che vanta il terminal crociere più avanzato della regione. «Promuovere sui mercati esteri il settore della nautica per una regione come la Puglia circondata per tre quarti dal mare vuol dire esaltare un settore che aggancia trasporti, turismo, pesca, tutti comparti strategici della nostra economia blu. Saremo lì non solo per rafforzare l’immagine del settore della nautica da diporto pugliese, ma anche per creare nuove opportunità di collaborazione con i principali operatori internazionali e presentare prodotti e attrezzature innovative. Il mercato emiratino è di grande interesse per la Puglia» ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. Le esportazioni pugliesi verso gli Emirati sono in saldo attivo da oltre 10 anni, cioè superano il valore delle importazioni, e nei primi nove mesi del 2021 è stato totalizzato un valore export verso gli Emirati che supera i 22,5 milioni di euro.