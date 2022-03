Bari, due bimbe donano le loro trecce alla «Banca dei capelli»

BARI - I loro bellissimi, lunghi capelli, alle bimbe che per colpa della chemioterapia non ne hanno più. È il commovente gesto di due bambine di Spinetoli (Ascoli Piceno) che hanno donato le loro trecce alla Banca dei capelli di Bari.

L'associazione barese realizza parrucche per i malati di tumore. Insieme ai capelli delle due bambine, Aurora Sponsillo, e Geisa Sali, la «banca» ha ricevuto anche due biglietti di auguri di buona guarigione per i piccoli pazienti oncologici: nel primo c'era scritto «So che sarai bellissima quando indosserai quei capelli»; nel secondo «Quella cosa che troverai in questa la bustina spero ti piacerà e ti renderà felice».

Le bimbe, per il loro gesto, sono state premiate dall'amministrazione comunale di Spinetoli.