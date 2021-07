Puglia, 232 i nuovi casi positivi

Bari - Sono 232 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia su 11.703 tamponi effettuati. I nuovi positivi sono 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.897.563 test.

247.015 sono i pazienti guariti.

2.348 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.031, così suddivisi:

95.809 nella Provincia di Bari

25.842 nella Provincia di Bat

20.122 nella Provincia di Brindisi

45.523 nella Provincia di Foggia

27.673 nella Provincia di Lecce

39.802 nella Provincia di Taranto

853 attribuiti a residenti fuori regione

407 provincia di residenza non nota.