Puglia, dal 23 agosto al via vaccini per studenti tra i 12 e i 18 anni

BARI - A partire dal 23 agosto saranno vaccinati gli studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni per garantire che siano coperti almeno da una prima dose prima dell’avvio dell’anno scolastico in Puglia, il 20 settembre. Lo ha assicurato oggi l’assessore all’Istruzione della Regione Sebastiano Leo durante il tavolo permanente che si è tenuto stamattina. “L’anno scolastico che sta per cominciare sarà in presenza” ha garantito l’assessore, “abbiamo iniziato a mettere in sicurezza tutto il mondo della scuola, l’abbiamo fatto partendo dalla campagna di vaccinazione dei docenti e del personale scolastico. L’altro punto importante è quello dei trasporti: qualora si decidesse di scaglionare l’orario d’ingresso, saranno garantiti i mezzi per ogni fascia oraria. Il piano è pronto e le risorse ci sono”. L'assessore ha infine dato una "importante rassicurazione circa la continuazione dell'organico Covid che dovrebbe essere confermato almeno fino a dicembre”.