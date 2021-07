Bimbo caduto in piscina: è fuori pericolo

Bari - È fuori pericolo il bimbo di 5 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Ricoverato prima nell'ospedale gallipolino, poi al «Perrino» di Brindisi quindi all'Ospedaletto di Bari, le condizioni del piccolo vengono giudicate positivamente dai medici.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 10 luglio all’interno del parco Splash. Il bimbo si trovava in una delle piscine dell'impianto in compagnia della madre quando è stato risucchiato in acqua: la madre ha urlato e svariate persone si sono tuffate per portarlo in salvo. La potenza del bocchettone avrebbe determinato una forte contusione alle gambe.

La vasca è stata messa sotto sequestro dai carabinieri su disposizione della magistratura.