Moles, «pronto il decreto sul diritto d’autore»

Matera - «L’Audiovisual producers summit è importante per Matera e per la Basilicata. Seguirò con interesse l’evoluzione del progetto». Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Giuseppe Moles, intervenuto all’evento dedicato all’industria audiovisiva internazionale e alla produzione di serie e film per la Tv e le piattaforme digitali organizzato dalla Lucana Film Commission per APA-Associazione Produttori Audiovisivi. Il sottosegretario, inoltre, ha annunciato che «la bozza sul copyright è pressoché pronta e spero di poterla inviare agli stakeholders entro dieci giorni. Poi faremo delle audizioni per recepire eventuali modifiche. Siamo - ha aggiunto Moles - già a buon punto. Ho la competenza sulla direttiva copyright. L’ho sempre detto. Parto dal presupposto che debba esserci una giusta e corretta distribuzione del valore tra chi fa un prodotto, in questo caso è la notizia, l’audiovisivo e quant'altro e chi in realtà, dall’altro lato lo utilizza in qualsiasi forma in qualsiasi modo».