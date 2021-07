Martina, tornano le mascherine: «Centro storico troppo affollato»

Martina Franca - Contrordine, le mascherine vanno indossate di nuovo. Neanche il tempo di assaporare la gioia di potere girare liberi, senza il dispositivo di protezione che un anno e mezzo è parte integrante della nostra quotidianità, che ci risiamo. Niente panico, l’obbligo non ha carattere generale, ma risponde a un'esigenza specifica e limitata, sia temporalmente sia localmente.



A fissare di nuovo alcuni paletti, ci ha pensato il Comune di Martina Franca. La splendida cittadina del Tarantino è meta turistica tra le più apprezzate della Puglia, cuore della Valle d’Itria così apprezzata dai viaggiatori italiani e stranieri. Logico che il centro storico venga preso d'assalto, specie in estate. Da qui la decisione di reintrodurre l'obbligo di indossare la mascherina in alcune piazze cittadine, tutti i giorni dalle 19 alle due del mattino. Unica eccezione, i bambini che hanno meno di sei anni e chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso del dispositivo di protezione. Firmato dal sindaco di Martina Franca Francesco Ancona.

Le nuove regole entreranno in vigore domani e saranno valide sino al 31 luglio. Poi, si vedrà.

Del resto, la «mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani», si legge nella premessa dell’ordinanza. Inoltre, «I numerosi turisti in città stanno affollando il centro storico cittadino creando situazioni in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito». E dietro l’angolo, non va dimenticato, c’è sempre la minaccia rappresentata dalla variante inglese che «risulta a contagiosità particolarmente elevata».

Tante buone ragioni, insomma, per introdurre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso con esclusione dei dispositivi di filtro». Insomma, in piazza Roma, via Vittorio Emanuele, piazza Plebiscito e piazza Maria Immacolata di Martina, guai per chi va in giro senza mascherina dalle 19 alle 2 del mattino.