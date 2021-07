La Regione Puglia approva il nuovo piano assunzioni: 721 contratti

BARI - La Giunta pugliese ha oggi approvato il nuovo Piano di assunzioni 2020-2022, sono 721 i nuovi dipendenti che verranno inseriti nelle piante organiche della Regione Puglia. Nonostante tutto, il fabbisogno per quanto riguarda i profili amministrativi non è soddisfatto del tutto, per questo c'è già l’impegno a rafforzare gli organici delle strutture regionali con il prossimo Piano 2021-2023 che dovrà essere approvato entro la fine di quest’anno.