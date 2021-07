Galatone, droga dello stupro acquistata all'estero: un arresto

Galatone - Un 31enne di Galatone è stato arrestato ieri sera, dalla Squadra Mobile di Lecce, per detenzione ai fini di spaccio della cosiddetta «droga dello stupro». È stato preso in flagranza di reato, appena ricevuto il pacco, proveniente dall'Olanda, contenente i flaconi di GHB/GBL.

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione della Polizia di frontiera aereo in servizio allo scalo di Fiumicino. Comunicava che le autorità olandesi avevano segnalato il passaggio, in quello scalo, di un plico sospetto contenente della sostanza stupefacente, diretta all'indirizzo dell'uomo e in consegna la mattinata dell'1 luglio.

Gli agenti, in accordo con la Procura della Repubblica, procedevano alla consegna controllata del plico, per verificare eventuali responsabilità dell'uomo.

Una volta consegnato pacco, hanno proceduto all'apertura dello stesso accertando che custodiva 6 flaconi in plastica di colore bianco pieni di liquido, ognuno della capacità di litri 1, con etichetta in carta riportante la scritta “Procleaner” ed un bollino riportante la scritta Premium Quality. Il liquido, analizzato, è risultato essere GHB, ricompresa nella IV tabella delle sostanze stupefacenti adottata dal Ministero della Salute.

Gli Agenti hanno sequestrato la droga e la somma di 865 euro rinvenuta nel portafogli dell’uomo, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. Il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere. A chi era destinata la sostanza e per quale uso sarebbe stata utilizzata è un capitolo ancora tutto da scrivere.