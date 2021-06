Caldo in Puglia, boom di accessi ai pronto soccorso: oltre 21mila in 8 giorni

BARI - Nell’ultima settimana, dal 22 al 29 giugno, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali pugliesi sono tornati ad aumentare, con un picco di 3.057 ingressi in 24 ore martedì 29 giugno. Ma il Covid-19 non c'entra, «la stragrande maggioranza di pazienti - riferisce una fonte sanitaria - ha fatto ricorso al pronto soccorso per malori causati dalle alte temperature» registrate in questo fine giugno. Infatti, secondo il monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, gli accessi giornalieri ai pronto soccorso per casi sospetti di Covid riguardano, mediamente, solo il 4% del totale: negli ultimi otto giorni, dal 22 al 29, i pugliesi che si sono recati negli ospedali sono stati 21.457, di questi solo 858 hanno riguardato sospetti casi Covid.