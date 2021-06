Coronavirus, in Puglia 68 casi e 22 decessi, ma è solo un riconteggio di dati. Crollano i casi nel Barese

Sono 68 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 5382 tamponi analizzati. Sono stati registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Il Dipartimento Salute chiarisce che il dato sui decessi della ASL di Taranto non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 14 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (7), Brindisi (12), Lecce (9), Bat (4), Taranto (18), a cui si aggiungono 2 casi di residenza di provincia non nota e 2 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 167 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 181). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 242.011 rispetto ai 241.154 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 4501, in discesa rispetto ai 5.312 di ieri.

VARIANTI: PUGLIA, TEST ENTRO 72 ORE AI POSITIVI - «Interrompere le catene di contagio identificando precocemente i nuovi casi tra i contatti stretti mediante test molecolare a 72 ore dall’ultimo contatto con il caso indice, procedendo secondo un modello a cerchi concentrici": è una delle indicazioni fornite alle Asl dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, e dal direttore di dipartimento Vito Montanaro, per gestire il problema legato alle varianti Covid, in particolare quella indiana. Con una circolare, Lopalco e Montanaro hanno fornito nuove misure da adottare per limitare la circolazione della variante indiana e impedirne la diffusione. Le Asl dovranno anche inviare ai laboratori del Policlinico e dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata 60 tamponi a settimana, scelti a caso, per effettuare il sequenziamento. Dovranno essere analizzati anche i tamponi risultati positivi di persone ricoverate e completamente vaccinate. Infine, chi è venuto a contatto con una persona risultata positiva ad una variante anche se non è stata contagiata dovrà essere invitata a vaccinarsi qualora non lo avesse già fatto.

CROLLO CONTAGI NEL BARESE - Nella provincia di Bari, nella settimana dal 14 al 20 giugno, i nuovi casi di Covid-19 sono calati del 55%: è quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Asl. I nuovi casi rilevati sono stati 99, pari a 8 contagi ogni 100mila residenti, contro i 217 contagi della settimana precedente (17,6 ogni 100mila abitanti). A dieci giorni dall’ingresso in zona bianca della Puglia, quindi, la pandemia Covid continua ad arretrare. Salgono a 20 i comuni con «zero contagi», cinque presentano un solo caso settimanale. La città di Bari, con un tasso di 3,8 casi su 100mila abitanti, si avvicina all’azzeramento dei nuovi casi. Il comune più colpito è Altamura con 19 nuovi contagi, segue Bari con 12. «L'arrivo della stagione estiva, in coincidenza con la discesa dei contagi, non deve tuttavia far dimenticare che le precauzioni anti-contagio restano sempre valide, soprattutto quando si è in situazioni di affollamento in cui non è possibile mantenere le distanze interpersonali», avvertono dall’Asl