Puglia, riunione d'urgenza per fronteggiare la variante indiana

Bari - Si è concluso poche ore fa l'incontro tra Asl e task force regionale contro il Covid per fare il punto sulla diffusione della variante indiana e le strategie di sorveglianza. Proprio in queste ore l’Istituto Zooprofilattico di Putignano ha accertato, tramite sequenziamento del genoma, che otto campioni inviati dal laboratorio dell’ospedale Perrino di Brindisi nelle scorse settimane sono tutti casi di variante indiana. Lo ha reso noto il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite. «Negli ultimi giorni - spiega Termite - la maggior parte di questi positivi si è negativizzata. Come da indicazioni della Regione Puglia anche nella Asl di Brindisi l’attenzione è molto alta sulla variante indiana per la sua contagiosità. Proprio oggi - conferma - si è tenuto un incontro con la Regione per perfezionare le strategie di sorveglianza delle varianti e continuare a mantenerne sotto controllo la diffusione».

LA DIFFICILE SITUAZIONE IN CARCERE - Più che raddoppiato, in una settimana, il numero dei contagi Covid nelle carceri pugliesi, passato da 21 a 44 positivi tra detenuti, poliziotti e personale amministrativo nelle sei strutture penitenziarie di Bari, Foggia, Lecce, San Severo, Taranto e Turi. L’aumento complessivo dei contagi è dovuto ad un nuovo focolaio scoppiato nel carcere di Taranto, dove - stando al report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornato al 17 giugno - sono risultati positivi 32 detenuti rispetto ai 4 rilevati il 10 giugno. Nelle altre strutture penitenziarie della regione i contagi restano stabili o in calo: 7 a Lecce (2 detenuti, 3 poliziotti e 2 amministrativi), 2 a Bari (entrambi detenuti, uno dei quali ricoverato in ospedale), un detenuto è positivo a Foggia, un altro a San Severo e, infine, un poliziotto è stato contagiato nel carcere di Turi.