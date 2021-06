Coronavirus, in Puglia 47 nuovi casi e 2 decessi, ma preoccupa la variante indiana

Sono 47 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 3405 tamponi analizzati. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 8 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (9), Brindisi (13), Lecce (17), Bat (1), Taranto (1), a cui si aggiungono due casi di provincia non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 283 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 284). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 233.106 rispetto ai 232.428 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 12.584, in discesa rispetto ai 13.217 di ieri.

PREOCCUPA LA VARIANTE INDIANA - «Stiamo seguendo molto attentamente la variante Delta che è la variante indiana. La variante Delta ha ricominciato a fare contagiati in Inghilterra, c'è un focolaio a Brindisi che è stato strettamente monitorato, speriamo di aver individuato tutti i soggetti contagiati. La variante Delta ci preoccupa molto perché potrebbe essere meno sensibile ai vaccini e quindi potremmo non avere ad ottobre l'effetto favorevole dell’immunità di gregge": lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna 2021 contro gli incendi boschivi.