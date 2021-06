Coronavirus, in Puglia 73 nuovi casi su 4mila test: primo giorno senza vittime

Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 4001 tamponi analizzati. Non sono stati registrati decessi.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 13 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (18), Brindisi (21), Lecce (12), Bat (8), Taranto (1).

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 284 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 289). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 232.428 rispetto ai 231.760 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 13.217, in discesa rispetto ai 13.812 di ieri.

In Puglia sono state aperte oggi alle 14 le prenotazioni per i vaccini anti Covid per i nati tra il 2006 al 2009, gli adolescenti tra i 15 e 12 anni. Si tratta dell’ultimo slot di prenotazione.

Al momento sul portale internet lapugliativaccina non ci sono tempi di attesa per aderire alla campagna. Può richiedere la vaccinazione solo chi ha già compiuto 12 anni al momento della prenotazione.

UN PUGLIESE SU DUE HA RICEVUTO ALMENO PRIMA DOSE - Sono 2.887.389 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 93.1% di quelle ricevute, cioè 3.100.160. Le prenotazioni nella fascia 12-15 anni, alle ore 17, sono 4.000. Dal 23 agosto i ragazzi in età scolare che non si vaccineranno prima saranno comunque convocati dalle scuole in collaborazione con le Asl. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 50.3 %, mentre il 22.73 % ha ricevuto anche la seconda dose.