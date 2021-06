Coronavirus, in Puglia 140 casi e 3 decessi. Solo 22 pazienti in terapia intensiva. Vaccinato il 96% degli over80

Sono 140 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 5944 tamponi analizzati, il tasso di positività è del 2,3%. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 43 nuovi casi; seguono quelle di Foggia 12), Brindisi (22), Lecce (15), Bat (23), Taranto (23), a cui si aggiungono 1 caso di residente fuori regione e uno di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 289 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 294). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 231.760 rispetto ai 231.088 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 13.812, in discesa rispetto ai 14.347 di ieri.

TERAPIE INTENSIVE QUASI VUOTE - Le terapie intensive della Puglia sono quasi Covid-free. Sono solamente 22, infatti, i pazienti attualmente assistiti nelle rianimazioni, secondo il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 4%, contro il 7% della media nazionale. Nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia, invece, il tasso di occupazione è dell’8%, quasi in linea con la media nazionale del 7%.

QUASI IL 96% DEGLI OVER 80 È VACCINATO - La Puglia ha quasi completato la vaccinazione degli over 80, il 95,89% della popolazione è stata coperta con i sieri anti-Covid. Nel dettaglio, secondo i dati del ministero della Salute, sono state effettuate 261.751 somministrazioni su 272.957 residenti. Mancano, quindi, all’appello poco più di 10mila anziani che le Asl e i medici di famiglia stanno ricontattando per convincerli a vaccinarsi.