«La ripartenza della Cultura»: in un convegno illustrate le azioni della Regione Puglia

“La ripartenza della Cultura – Le azioni della Regione Puglia”: questo il tema che verrà affrontato sabato 12 giugno, alle 10.30 all'hotel Parco dei Principi a Bari, in un incontro organizzato dall’associazione “Bari Libera”. All’appuntamento, moderato da Domenico De Santis, Vice capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia e introdotto dall’on. Ubaldo Pagano, parteciperanno Micaela Paparella, consigliera del Comune di Bari delegata alla Valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico e dei contenitori culturali; Francesca Pietroforte, consigliera della Città Metropolitana di Bari delegata alla Cultura, ICO, Biblioteca e Musei; Aldo Patruno, Capo dipartimento Cultura della Regione Puglia; Massimo Bray, assessore alla Cultura della Regione Puglia.

Verranno approfondite le opportunità messe a disposizione dalla Regione per far ripartire un settore vitale per la nostra comunità e saranno presentati i bandi regionali di prossima pubblicazione. «La pandemia da Covid-19 ha inferto pesanti colpi al settore culturale, turistico e dello spettacolo, ma può rappresentare anche l’occasione per una straordinaria rinascita. La crisi ha messo in evidenza contraddizioni che questi ambiti strategici vivono da tempo e che riguardano soprattutto il prezioso capitale umano, fatto in particolare di donne e giovani. Ora è il momento di mettere le basi per una rivoluzione fondata su un approccio diverso in grado di ricucire le fratture. Solo così la cultura sarà in grado non solo di recuperare centralità nel presente ma anche di cambiare in meglio il nostro futuro».