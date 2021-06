Coronavirus, in Puglia 123 casi e 8 decessi, ma quasi 2mila guariti. Contagi settimanali giù del 38,4%

Sono 123 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 6405 tamponi analizzati, il tasso di positività è dell'1,9%. Sono stati registrati 8 decessi: 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 23 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (14), Brindisi (33), Lecce (24), Bat (14), Taranto (14), a cui si aggiunge 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 332 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 357). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 230.425 rispetto ai 228.669 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 14.877, in discesa rispetto ai 16.518 di ieri.

CONTAGI SETTIMANALI GIU' DEL 38,4% - Nuovi casi Covid settimanali in calo del 38,4% e ospedali pugliesi sempre meno occupati da pazienti affetti dal coronavirus. E’ quanto evidenzia il monitoraggio della fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia nella settimana dal 2 all’8 giugno: in Puglia tutti i parametri esaminati sono in miglioramento, anche il numero persone attualmente positive ogni 100mila abitanti è sceso a 438, anche se resta sopra la media nazionale (305 positivi ogni 100mila residenti) ed è il sesto valore più alto in Italia.

Nelle terapie intensive solo il 5% dei posti letto è occupato da pazienti Covid (media italiana pari all’8%), mentre negli altri reparti il tasso di occupazione è del 10% (media italiana 8%). In forte riduzione, però, anche il numero di tamponi effettuati: la media giornaliera dal 12 maggio all’8 giugno è di 64 persone testate, contro una media italiana di 150. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 23,7% a cui aggiungere un ulteriore 23,4% solo con prima dose; mentre la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari al 85,9% a cui aggiungere un ulteriore 9,7% solo con prima dose.