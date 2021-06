Covid, completata vaccinazione maturandi pugliesi. Emiliano: Prima prova superata»

La notizia era già nell'aria, ma poco fa è stato lo stesso presidente della regione Michele Emiliano a confermarlo: in Puglia è stata completata la vaccinazione dei maturandi. «Possiamo proprio dire che la prima prova è superata! - scrive sui social - Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno risposto alla chiamata delle scuole vaccinandosi in massa. I vostri sorrisi resteranno tra le immagini più belle di questa campagna vaccinale».

«La vaccinazione anti covid prosegue negli hub per tutta la popolazione: dal 13 giugno potranno prenotare il vaccino tutti i pugliesi dai 12 anni in su (sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, in farmacia e attraverso il numero verde 800713931). E in vista del nuovo anno scolastico, dal 23 agosto organizzeremo come per i maturandi, vaccinazioni “scuola per scuola” visto che ha funzionato così bene, per riprendere le lezioni in classe in sicurezza e tranquillità»

E arriva anche l'eco di Lopalco: «In pochi giorni - spiega - abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province, con una adesione altissima da parte degli studenti. Abbiamo lavorato bene con le Asl in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici provinciali, secondo un modello già collaudato con il personale e i docenti. Avevamo detto che i maturandi rappresentavano l’inizio di un percorso, per questo replicheremo le chiamate «scuola per scuola» dal 23 agosto allargandolo a tutti gli studenti dai 12 anni in su, per metterli in sicurezza col vaccino prima della ripresa delle lezioni. La nostra attenzione al mondo della scuola e dell’Università è massima». «Ringrazio tutta la squadra che si è mossa per vaccinare tempestivamente i maturandi pugliesi - dichiara l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo - la Puglia ha dimostrato una grande efficienza in questo ambito, siamo stati primi in Italia a vaccinare il personale scolastico, abbiamo completato le somministrazioni ai maturandi e ci prepariamo a completare la platea degli studenti over 12, dal 23 agosto».