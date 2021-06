Coronavirus, in Puglia 196 nuovi casi su 6mila tamponi, scendono tutti gli indici. 10 vittime

Sono 196 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 5957 tamponi analizzati, il tasso di positività è del 3,2%. Sono stati registrati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 44 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (38), Brindisi (23), Lecce (38), Bat (49), Taranto (21), a cui si aggiungono 18 casi di residenza non nota (riclassificati e riattribuiti) e uno residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 540 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 555). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 221.900 rispetto ai 220.361 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 22.424, in discesa rispetto ai 23.777 di ieri.