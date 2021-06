Coronavirus, in Puglia 227 casi su oltre 7mila tamponi (3%). In arrivo 218mila dosi di Pfizer

Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 7546 tamponi analizzati, il tasso di positività è del 3%. Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 67 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (13), Brindisi (19), Lecce (33), Bat (43), Taranto (47), a cui si aggiungono 4 casi di residenza non nota e uno residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 555 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 585). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 220.361 rispetto ai 218.993 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 23.777, in discesa rispetto ai 24.924 di ieri.

Oggi pomeriggio Pfizer consegnerà circa 218mila dosi di vaccino anti Covid, il carico più consistente dall’inizio della campagna vaccinale. Poi, sino al 23 giugno la Puglia dovrebbe ricevere, complessivamente, altre 900mila dosi. Verranno garantiti sempre da Pfizer le consegne più rilevanti; a seguire, l’azienda statunitense il 9 giugno porterà in Puglia 210mila dosi; 218mila il 16 giugno e 214mila il 23 giugno. Queste al momento le consegne programmate, così come sono state comunicate dalla Protezione civile regionale alle Asl.