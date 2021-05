Coronavirus in Italia, 3.351 nuovi casi e 83 morti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.351 nuovi casi di positività, in diminuzione rispetto ai 3.738 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 29 maggio, appena diffuso dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.213.055. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 247.330. Il tasso di positività si attesta così all'1,4%.

I casi attualmente positivi sono 241.966 mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 83 (ieri erano 126), per un totale di 126.002 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.845.087 (+7.569). La Lombardia resta la regione dove si registrano più nuovi positivi (+620).

Sono 1.095 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 47 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 29 (ieri erano stati 41). Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno nelle ultime 24 ore.