L'infermiera coccola la bambina, e la foto diventa virale

LECCE - Eccola la foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Una infermiera in abiti anti Covid su un letto dell’ospedale di Galatina si prende cura di una bimba di 5 mesi, nigeriana, coccolandola mentre la sua mamma viene ricoverata a causa del Covid. Adesso la piccola, positiva anche lei, è ricoverata con la madre in una culletta che gli operatori sanitari hanno sistemato nella stessa stanza. «La bimba sta benissimo - ha spiegato Paolo Tundo, direttore dell’unità di Malattie Infettive dell’ospedale Caterina Novella - la sua presenza ha portato un pò di allegria in questo reparto che negli ultimi mesi ha conosciuto purtroppo molta sofferenza e anche molto dolore. Il nostro impegno, ora, è concentrato sulla mamma - prosegue il medico - e l'obiettivo è quello di farla stare bene per permetterle di assistere la sua piccola».

La bimba è seguita anche da una equipe di Pediatria. «Anche questo ci ha insegnato il Covid - conclude Tundo - insieme si lavora meglio e si vince».