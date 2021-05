Coronavirus Italia, 4.717 nuovi casi e 125 morti nelle utlime 24 ore

Sono 4.717 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati +5.218). Sale così ad almeno 4.188.190 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 125, per un totale di 125.153 vittime da febbraio 2020. L

e persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.779.293 e 12.633 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 283.744.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 286.603, ovvero 16.859 in più rispetto a ieri quando erano stati 269.744. Mentre il tasso di positività è 1,6% (l’approssimazione di 1,64%).

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Dal confronto con lo scorso sabato (15 maggio), quando sono stati registrati 6.659 casi con un tasso di positività del 2,2%, si vede il miglioramento. Il trend resta in discesa, in modo costante (vedi il grafico della curva in basso). Una buona notizia è il rapporto di casi su test che scende all’1,6% dall’1,9% di venerdì ed è il più basso da quando il 15 gennaio sono stati introdotti i test rapidi nel conteggio di questo valore (un paragone con le percentuali precedenti non si può fare). Comunque si tratta della percentuale più bassa del 2021 (a gennaio, prima dei rapidi, il tasso era tra 10% e 17%).