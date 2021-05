Lecce, arsenale di armi e droga in un appartamento di San Pio

Lecce - Eroina a chili, ma anche tritolo, bombe, armi e polvere da sparo in un appartamento del rione San Pio. Nel pomeriggio di ieri la Squadra mobile della Questura di Lecce ha sequestrato il materiale in una abitazione di proprietà di F.D. 42enne di Lecce, attualmente in carcere poiché arrestato ad aprile di quest'anno per reati analoghi.

Gli agenti hanno notato un familiare dell'uomo a passeggio con un cane di razza Corso. Insospettiti, lo hanno seguito e hanno visto che entrava all'interno di un'abitazione. Ne usciva subito dopo senza il cane. I poliziotti hanno deciso di controllare chi c'era in quell'appartamento, di cui non avevano contezza, e hanno proceduto ad una perquisizione.

All'interno dell'abitazione, regolarmente arredata, la sorpresa: il cane era a guardia di 48 chili di eroina;un chilo di marijuana;mezzo chilo di hashish in panetti;3 pistole; 2 scacciacani; 1 fucile mitragliatore AK47; 2 carabine;1 fucile a canne mozze; 1 di tritolo; polvere nera e ancora 1 bomba a mano modello Ananas; 3 bombe artigianali;2 candelotti di tritolo e numerose munizioni.