Vaccini, la Puglia sfiora 2mln di dosi utilizzate e resta prima in Italia

La Puglia ha superato 1,9 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid e si avvicina a quota due milioni. Secondo il monitoraggio dell’andamento delle inoculazioni pubblicato sul portale istituzionale della Regione, ad oggi sono 1.938.561 le dosi utilizzate, aggiornamento alle 9.19 di questa mattina. La Puglia resta prima regione in Italia per numero di dosi impiegate rispetto a quelle ricevute.

La Puglia, secondo il monitoraggio ministeriale, ha solamente 48mila dosi di vaccino anti Covid in giacenza, per la precisione questa mattina all’apertura degli hub erano 48.851, quasi tutte Astrazeneca, utilizzate per i richiami. Sono circa 3.400 le dosi Pfizer, 4mila J&J, 6.400 Moderna e 34.863 AstraZeneca. Una scorta limitata che, almeno per oggi, comporterà un inevitabile rallentamento del numero di inoculazioni. Solo nel pomeriggio, infatti, è prevista la consegna di circa 139mila dosi Pfizer.