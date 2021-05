«Vaccinare entro fine luglio 7 pugliesi su 10», la scommessa

Le possibilità che un 50enne possa vaccinarsi prima di un 60enne sono concrete. Scherzi delle prenotazioni che si incrociano con le fasce d’età. È quanto sta accadendo negli hub vaccinali pugliesi, ma non solo. Non è colpa di nessuno, sia chiaro. La politica sanitaria nazionale è questa e la Puglia si adegua: si tende a somministrare infatti la prima dose a più persone possibili, i richiami possono attendere. Sempre che i vaccini siano sufficienti. Almeno questo è quanto emerge dai dati.



La Puglia si è allineata alle indicazioni del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e da lunedì prossimo anche i 49enni e 48enni potranno prenotare l’appuntamento per vaccinarsi contro il Covid. Venerdì 21 maggio la fascia 40-49 anni sarà completata con l’apertura delle agende anche per chi è nato tra il 1978 e il 1981. Le prime somministrazioni per gli under 50 potrebbero essere effettuate già a fine maggio, l’obiettivo della Regione è inoculare la prima dose almeno al 70% della popolazione entro fine luglio...

