Aiuti alle  società editrici, l'odg dei senatori forzisti

Roma - Aiuti alle società editrici che contribuiscano alla diffusione della stampa soprattutto nei piccoli Comuni. È il contenuto dell'ordine del giorno presentato dai senatori di Forza Italia Dario Damiani, Salvatore Sciascia, Massimo Ferro, Fiammetta Modena, Marco Perosino e Antonio Saccone nell'ambito della discussione sulla conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021 n.41 (misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19).

Il punto di partenza: garantire un sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria dalle imprese editrici di quotidiani e periodici. Si tratta, in particolare, di quelle aziende editrici «che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali».

L'odg dei senatori forzisti impegna il Governo a «valutare la possibilità di riconoscere alle imprese della filiera della stampa un credito d'imposta della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita».