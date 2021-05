Covid in Italia, 6.946 nuovi casi e 251 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, martedì 11 maggio 2021, si registrano 6.946 nuovi positivi e 251 morti. Ieri c’erano stati 5.080 nuovi casi e 198 morti. In totale sono stati effettuati 286.428 tamponi (ieri erano stati 130.000). Il tasso di positività è al 2,4%, rispetto al 3,9 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 363.859 (-9.811). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.282 (+251). I guariti invece sono 3.636.089(+16.503) per un totale di 4.123.230 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 14.937 (-490) persone sono ricoverate in ospedale, 2.056 (-102) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 346.866 sono in isolamento domiciliare.