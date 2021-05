Coronavirus, in Puglia 335 casi su appena 5528 test (6%), ma 52 morti in un giorno. Vaccini, nuova tabella di marcia

Sono 335 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su appena 5528 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 52 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 6%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 54 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (81), Brindisi (39), Lecce (100), Bat (47), Taranto (11). A questi vanno sommati 3 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1812 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1813). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 184.129 rispetto ai 183.232 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 47.023, in lieve discesa rispetto ai 47.637 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test.

VACCINI: LA TABELLA DI MARCIA - Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, le Asl pugliesi possono proseguire la campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 69 e i 60 anni, con l’obiettivo di coprire il 75% di questa fascia, con la prima dose, entro il 31 maggio. A breve sarà predisposto un form, sul sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ per raccogliere le ulteriori adesioni alla vaccinazione.

Proseguono inoltre le somministrazioni della prima dose di vaccino anti Covid a tutte le persone «estremamente vulnerabili», ma viene temporaneamente limitata a uno solo dei loro caregiver/familiari; mentre per i minori «estremamente vulnerabili» la vaccinazione dei caregiver e dei familiari conviventi deve essere assicurata a entrambi i genitori, ai tutori, agli affidatari e a due familiari conviventi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 79 e i 70 anni, i direttori delle Asl devono assicurare il catch&up dei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna, per incrementare il risultato di copertura fin qui raggiunto (67% per 1 dose).

La Regione intende inoltre incrementare la copertura fin qui raggiunta (88% per 1 dose) degli over 80, completando il 95% del target vaccinato con la prima dose entro il 15 maggio; stessa data fissata per il completamento della campagna vaccinale degli "estremamente vulnerabili» in carico ai medici di medicina generale.