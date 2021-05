Puglia, vaccinati 202mila «fragili» su 485mila

Bari - In Puglia sono 202.516 i soggetti fragili, vulnerabili e disabili vaccinati con almeno una dose anti Covid su un totale di 485.896: è quanto emerge dai dati ministeriali aggiornati a questa mattina alle 6. Per quanto riguarda gli anziani, in Puglia il 91,85% degli over 90 è stato vaccinato (42.160), mentre nella fascia di età 80-89 anni la percentuale dei vaccinati è pari a 88.02% (195.603). Tra 70 e 79 anni è vaccinato il 67.84%.