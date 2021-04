Puglia, reddito energetico: via libera al regolamento da parte della Giunta regionale

BARI - La Puglia si prepara ad avviare il reddito energetico. Oggi la Giunta regionale ha approvato il regolamento con l’obiettivo di dettare le modalità per il funzionamento e l’accesso alla misura.

«Questo importante passo - dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci - giunge dopo le consultazioni con tutte le forze politiche e con gli esperti e ci permette di rendere operativa questa misura di contrasto alla povertà energetica che intende da una parte sostenere le spese in bolletta di tante famiglie in difficoltà, dall’altra promuovere l’energia rinnovabile, garantire lo sviluppo salvaguardando l’ambiente e tutelare la salute di tutti i pugliesi. Voglio ricordare che la Puglia è stata la prima regione italiana a dotarsi di questa legge su proposta del Movimento 5 Stelle che ringrazio per il grande lavoro svolto e che, come le altre forze politiche, ha contribuito alla redazione del regolamento».

Adesso verrà pubblicato un Avviso per predisporre un elenco degli operatori abilitati agli interventi di installazione degli impianti a cui gli utenti beneficiari della misura potranno rivolgersi per ottenere un preventivo degli interventi da realizzare. «Oggi più che mai - conclude Delli Noci - abbiamo bisogno di mettere in campo tutte quelle misure che sostengano sia le famiglie più vulnerabili, quelle che più di altre hanno subito la crisi economica aggravata dalle misure restrittive anti-covid, sia le imprese pugliesi che hanno bisogno di ripartire, in questo caso specifico incentivando la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili».