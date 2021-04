Il 22 aprile è la Giornata della Terra, in Puglia è l'antixylella day

BARI - Con la pubblicazione sul BURP del Piano d’azione 2021 per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia serve lo sforzo comune degli agricoltori, ma anche degli enti pubblici per attuare nei tempi prestabiliti e a tappeto le pratiche di prevenzione fitosanitaria per fermare l’avanzata della ‘pandemia degli ulivi’ che ha intaccato gravemente il 40% della regione. Per questo domani, 22 aprile 2021, alle ore 9,30, Coldiretti Puglia organizza il Piano AntiXylella Day, in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta che si celebra ogni anno da 51 anni.

A Monopoli in provincia di Bari, a metà tra area infetta e cuscinetto, con il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia e il direttore regionale, Pietro Piccioni, sarà presente in campo l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.

L’appuntamento in tutta la Puglia è:

BARI – Monopoli, Contrada Chianchizza 504;

Foggia – Vieste, Strada Statale 89 Km 101+200;

Brindisi – Pezze di Greco, Contrada Montalbano Località Parco Tompagno;

Lecce – Vernole, Via Lecce 128;

Taranto – Manduria, Contrada Paretone Via per Oria.

Il contagio della Xylella ha già provocato con 21 milioni di piante infette una strage di ulivi, lasciando un panorama spettrale e il danno del settore olivicolo è stato stimato per difetto in 1,6 miliardi di euro, quando non esiste ancora una cura per la malattia – insiste Coldiretti Puglia - ciò che è possibile fare è contenerla.

L’occasione sarà utile per illustrare quanto ancora deve essere fatto, le aree in cui devono necessariamente essere ancora garantiti i monitoraggi e i campionamenti, i dati del disastro olivicolo causato dalla Xylella fastidiosa, il necessario impegno delle amministrazioni locali e l’impegno finanziario vitale a prevenire e contrastare la diffusione della fitopatologia che ha depauperato 8mila chilometri quadrati di paesaggio e ambiente in Puglia, dove è improcrastinabile la ricostruzione pianificata del patrimonio produttivo.