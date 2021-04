Covid Italia, 19mila nuovi contagi e schizza numero morti (+718): indice positività cresce al 5,2%

Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime in un giorno (ieri 487).

Sono 362.973 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore: ieri i test furono 362.162. Il tasso di positività del 5,2%% (ieri era al 4,7%, quindi è salito dello 0,5).

Sono 3.603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli

ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 192 (ieri 259). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.146 persone, 705 in meno rispetto a ieri.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 12 Aprile. Passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione Sardegna