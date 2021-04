Covid in Puglia, lieve calo contagi (+1791) e indice di positività (12,54%) ma tanti ancora i morti (+48). Lopalco: «Vaccini? Siamo al punto di svolta»

BARI - Cala di poco la curva dei contagi in Puglia (+1.791 rispetto ai 1.974 di ieri) a fronte di 14.281 test processati, cala il tasso di positività (12,54% rispetto al 13,25% di ieri) ma, purtroppo, tante ancora le vittime registrate nelle ultime 24 ore, ben 48 (23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione): anche oggi non è tranquillizzante il quadro che emerge dall'ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia.

I nuovi positivi al Covid sono così distribuiti: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere pugliesi, anche oggi decresce il numero: dai 2276 di ieri ai 2240 di oggi.

Cresce il numero dei guariti, dai 149.726 di ieri si passa ai 151.177 di oggi. Resta alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.047 (ieri erano 50.755). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test.

VACCINI, LOPALCO: SIAMO ALLA SVOLTA - «Siamo ad un momento di svolta» sulla campagna vaccinale anti Covid in Puglia: lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Pierluigi Lopalco, ascoltato in III commissione consiliare per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso. Lopalco ha spiegato che sono state fatte "oltre 8mila vaccinazioni dai medici di medicina generale» e ha confermato che da «lunedì partirà la vaccinazione dei 74-79enni non affetti da particolari patologie, per passare alle altre dal 24 aprile».