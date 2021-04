Coronavirus Puglia, su 3978 tamponi 677 positivi (17%): 20 morti. Posti letto esauriti: paziente trasferita a Palermo

BARI - Ecco i dati del contagio da Coronavirus nel giorno di Pasquetta: sono stati effettuati 3978 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 677 casi positivi: 211 in provincia di Bari,5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Con un tasso di positività che si attesta attorno al 17%.

Sono 20 invece i decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test. Mentre 145.721 sono i pazienti guariti e 51.220 sono i casi attualmente positivi. Invece 49.062 sono i pazienti in isolamento domiciliare e 2.158 quelli ricoverati nelle strutture pugliesi, di cui 252 in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.872 così suddivisi: 78847 nella Provincia di Bari; 19697 nella Provincia di Bat; 14626 nella Provincia di Brindisi; 37220 nella Provincia di Foggia; 19254 nella Provincia di Lecce; 31230 nella Provincia di Taranto; 700 attribuiti a residenti fuori regione; 298 provincia di residenza non nota.

La Regione intanto ha dichiarato caccia aperta per gli operatori sanitari che si rifiutano di vaccinarsi.

Quai il 93% dei casi registrati in Puglia riguardano la variante inglese. Moltissimi i bambini colpiti dal virus.

PAZIENTE TRASFERITA A PALERMO - Sarà ricoverata all’Ismett di Palermo una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con Ecmo, l'ossigenazione extracorporea cuore-polmone. L’aereo dell’Aeronautica militare con a bordo la donna ha lasciato la base di Brindisi alle 13.15. Il trasferimento in Sicilia si è reso necessario per la saturazione di posti letto di terapia intensiva negli ospedali pugliesi. Lo rende noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.