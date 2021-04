La Bilancia e il Bilancio: online la nuova rubrica

La Gazzetta del Mezzogiorno lanciando questa nuova rubrica specialistica, sia cartacea che digitale, si apre ad una sfida ambiziosa, con l’obiettivo di rendere più accessibili e comprensibili i temi giuridici ed economici.

Con entusiasmo presentiamo «La Bilancia e il Bilancio» online dal 6 aprile: un contenitore di idee ed uno spazio di confronto che punta a fornire un’informazione completa e plurale su nuove disposizioni normative, decisioni pubbliche e provvedimenti giudiziari. In questa prospettiva, i professionisti del settore (che rappresentiamo in qualità di coordinatori esterni del progetto) saranno sollecitati anche dai lettori che potranno porre domande, offrire proposte di approfondimento e confronto in modo interattivo, inviando una mail a rubrica.diritto.economia@gazzettamezzogiorno.it.

La Gazzetta conferma così la sua vocazione di promozione delle eccellenze del Sud, attraverso la realizzazione di uno spazio autorevole di confronto che propone al lettore una più facile comprensione dell’attualità, consentendo di cogliere i legami, spesso nascosti, che uniscono le decisioni pubbliche e i piccoli e grandi fenomeni economici.

Il blog sarà alimentato non solo dagli spunti dei numerosi professionisti coinvolti, guidati dalla redazione del giornale, ma anche dalle sollecitazioni di ogni lettore, in un sano e produttivo processo di reciproca collaborazione.

L’iniziativa da noi presentata in video vuole realizzare uno spazio di incontro, anche virtuale, per tutti coloro che desiderano contribuire, con il proprio apporto specifico, ad un piano che favorirà la crescita culturale, sociale ed economica del territorio, in una prospettiva nazionale ed europea.

Il progetto della Gazzetta mira così a rafforzare il legame tra la nostra terra e le sue energie migliori, confermando il ruolo del giornale come bene comune del Mezzogiorno ed essenziale mezzo di informazione e diffusione della cultura, anche tecnica, giuridica ed economica. Non ci resta che augurare buon lavoro a tutti, fiduciosi che questo progetto possa trovare il sostegno e il contributo di una sempre più ampia e partecipe platea di lettori.