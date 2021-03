Massafra, sgozza moglie e suocera: ora è caccia all'uomo. Le foto 

TARANTO - Due donne sono state trovate morte in una pozza di sangue, all'interno di un appartamento in via Da Vinci, nel rione S.Francesco, nella zona nord di Massafra nel Tarantino. Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, è caccia al marito di una delle due vittime, madre e figlia.

L'uomo pare che le abbia colpite a morte con dei fendenti alla gola, per poi fuggire via fino a far perdere le proprie tracce. I carabinieri e la polizia sono accorsi sul posto per chiarire la dinamica del duplice femminicidio.

Notizia in aggiornamento