Bari, trasferito primo paziente in ospedale Fiera. Cresce pressione sui pronto soccorso Puglia: 617 ricoveri nel week end

BARI - Con il trasferimento del primo paziente di Terapia intensiva ha aperto stamattina l’ospedale “grandi emergenze” della Fiera del Levante di Bari. Le altre operazioni di trasferimento dal padiglione Asclepios del Policlinico sono in corso e andranno avanti fino a stasera e anche nei prossimi giorni. Al termine della prima fase l’ospedale dovrebbe essere operativo con 42 posti letto, 14 di Rianimazione e 28 di Intensiva polmonare.

PRESSIONE SU OSPEDALI PUGLIA - Aumenta la pressione sui pronto soccorso pugliesi, nel weekend appena trascorso sono stati assistiti 617 pazienti sospetti Covid in appena 48 ore. Trecento nella giornata di sabato e 317 ieri, rispetto ad una media giornaliera di circa 250 pazienti.

I dati sono riportati nella rilevazione quotidiana di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il trend è in aumento, le due province più in difficoltà per l’elevato numero di chiamate al 118 sono quelle di Bari e Taranto. Proprio oggi è stato, però, attivato a Bari l’ospedale in Fiera del Levante che dovrebbe permettere una migliore gestione del flusso di pazienti Covid.