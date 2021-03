Anas in Puglia, aggiudicati appalti per 4,6 milioni

BARI - Sono stati aggiudicati tre bandi di gara indetti da Anas per lavori del valore di circa 4 milioni e 600 mila euro relativi alla manutenzione e all’installazione di barriere di contenimento e ritenuta e ad una nuova fornitura di segnaletica verticale su diverse strade pugliesi. In particolare, la gara da 1,6 milioni relativa alla Statale 16 Adriatica è stata aggiudicata dall’impresa romana Via Vai Road Srl e riguarda l’integrazione e la sostituzione di alcune barriere di ritenuta nel territorio di Sternatia e Zollino, in provincia di Lecce. La seconda gara, relativa alle statali 7 ter Salentina, 16 Adriatica e 694 Tangenziale Ovest di Lecce per l’adeguamento in tratti saltuari delle opere protettive, è stata aggiudicata dall’impresa brindisina Proto Giuseppe Sas per un valore di circa 1,5 milioni. Le attività consentiranno l’adeguamento in tratti saltuari delle opere protettive lungo la rete stradale del Salento. La terza gara d’appalto riguarda, infine, la fornitura e messa in opera della nuova segnaletica stradale sulle statali 7 Appia, 7 ter Salentina, 100 di Gioia del Colle, 106 Jonica, 172 dei Trulli, 689 del Porto di Taranto, nei territori di Bari, Brindisi e Taranto. E’ stata aggiudicata dall’azienda torinese Sts Srl per un valore di 1 milione di euro.