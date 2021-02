Concorsone infermieri: su 17mila iscritti, 9mila partecipanti: la metà supera la prima fase

Sono 4.483 i candidati che hanno superato la prima fase del concorso unico regionale per 566 posti da infermiere, le cui prove si sono concluse oggi nella Fiera del Levante di Bari, la metà dei circa 9mila che hanno partecipato (sui 17mila inizialmente iscritti). Le prove si sono svolte in cinque giorni, spalmate in nove sessioni da quasi mille candidati ciascuna, in uno spazio ampio 18 mila mq con postazioni distanziate, percorsi obbligati e ogni misura di sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid.

Tra gli infermieri partecipanti, la Puglia è stata la più rappresentata, seguita da Calabria, Sicilia e Campania, e con numerose presenze anche da Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna, oltre a candidati dai Paesi esteri di Regno Unito, Germania e Irlanda. "Ordine, sicurezza e trasparenza hanno caratterizzato lo svolgimento delle prove in ogni fase: una garanzia per tutti i candidati - ha detto il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce -. La nostra macchina amministrativa ha studiato e realizzato un concorso da 'grandi numerì in piena pandemia e, nonostante l’elevato coefficiente di difficoltà, tutto è filato senza sbavature, sia per le procedure concorsuali sia per il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio».

L'Area risorse umane della Asl e la commissione d’esame già da lunedì saranno al lavoro per organizzare tempi e modalità di svolgimento degli orali per coloro che hanno superato le due prove scritte di teorie e pratica. «La direzione strategica Asl - si legge in una nota - ha già chiesto alla commissione d’esame di avviare e concludere i colloqui nel più breve tempo possibile, in modo da mettere la graduatoria finale immediatamente a disposizione delle aziende sanitarie, aziende ospedaliero-universitarie e Irccs di tutta la Puglia».