Puglia, in arrivo vaccino Covid per 4645 studenti di Medicina

Saranno 4.645 gli studenti di Medicina che saranno vaccinati nel Policlinico di Bari a partire dal 16 febbraio. E’ quanto comunicato dall’ospedale alle associazioni studentesche. «Sarà avviata nei prossimi giorni - confermano dall’azienda ospedaliero-universitaria - la vaccinazione degli studenti universitari dei corsi di laurea di Medicina e di Professioni sanitarie con priorità per chi frequenta i reparti in tirocinio ed è a contatto con i pazienti».

Priorità agli studenti del sesto anno e tutti i fuoricorso. Il centro vaccinale procederà poi con l’invio della convocazione degli altri studenti in maniera anonima, tramite un elenco diviso per numero di matricola. In questo modo si passerà alla vaccinazione degli studenti del quinto, del quarto e del terzo anno, che dovrebbero ricevere la propria dose entro il 19 febbraio.