Crisi di governo, Conte si dimette: prima Cdm poi al Quirinale. Ecco che cosa succede ora

Giuseppe Conte si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio e adesso si apre la complicata fase politica e costituzionale che si concluderà solamente quando un nuovo presidente del Consiglio e si suoi ministri giureranno nelle mani del presidente della Repubblica. Alla fine le pressioni degli alleati, in particolare del Partito democratico, hanno convinto Giuseppe Conte: il premier salirà stamattina al Quirinale per rimettere il proprio mandato e provare a ottenere un nuovo incarico per un governo con un appoggio più ampio. Si aprirà così formalmente una crisi innescata dall’uscita di Italia viva e che finora l’avvocato pugliese era riuscito a contenere con un doppio voto di fiducia in Parlamento.

Intanto il premier è arrivato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri in cui comunicherà alla sua squadra di governo la decisione di andare al Quirinale a rassegnare le dimissioni. Ecco cosa succederà step by step nell'arco di questa complicata giornata.

DIMISSIONI - Il primo passo sono appunto le dimissioni. E qui si può cominciare a discutere sul carattere di questa crisi di governo. Ha natura parlamentare o, come è accaduto molto spesso, è di natura extraparlamentare? In effetti Conte si è presentato davanti al Senato, dove ha ottenuto la fiducia e quindi si dovrebbe propendere per la seconda ipotesi. Una crisi nata da contrasti fra i partiti della coalizione di governo che non è stata sancita da un voto di sfiducia.

LA PALLA PASSA A MATTARELLA - Conte, comunicando a voce al capo dello Stato le sue intenzioni innesca il meccanismo che dovrà portare alla soluzione della crisi. Ma il presidente della Repubblica non firma il decreto di accettazione delle dimissioni, che deve essere controfirmato dallo stesso premier, e dunque il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.



L'AVVIO DELLA CRISI - Dunque, l'avvio della crisi sarà sancito, come da prassi, da un comunicato del Quirinale. Vedremo cioè il portavoce di Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, leggere questo testo nel famoso salone delle Vetrate, aperto per l'occasione a giornalisti e troupe televisive.

LE CONSULTAZIONI - A questo punto, il presidente della Repubblica stila un calendario degli incontri e apre le consultazioni fra i partiti politici. Anzi, secondo una prassi abbastanza recente, fra i gruppi parlamentari. Scelta che rende più veloce l'iter della crisi. Ma nulla impedisce di salire al Quirinale ai leader di partito che non sono parlamentari.