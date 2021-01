Renzi (Iv) annuncia dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto

Le ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto si sono dimessi. Lo annuncia il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera, spiegando che è stata inviata una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

l leader di Iv ha parlato della crisi di governo e della pandemia. «Ci vuole coraggio per dimettersi in questo periodo», ha detto riferendosi alle due ministre.

«Noi semplicemente ci siamo assunti, con senso di rispetto delle istituzioni, di dare l’opportunità di chiuderla questa crisi, non si può andare avanti per mesi, non c'è una sintesi, un programma di come governare fino a fine legislatura»: questo il commento della ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel corso della conferenza stampa.

«Adesso diamo la possibilità a chi vuole costruire una chiusura a questa crisi e dire come si interviene, quali sono gli investimenti, quali sono le opportunità», ha aggiunto.