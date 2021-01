Scuola, Emiliano proroga ordinanza fino al 16 gennaio. Sindacati: «Si va verso conferma Dad»

La Regione Puglia è orientata a proseguire con la didattica a distanza, ad esclusione delle prime classi delle scuole elementari, lasciando la facoltà alle famiglie di chiedere, però, le lezioni in presenza per i propri figli. E’ quanto comunicano i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal, Fgu e Anief al termine di un incontro che si è svolto oggi con il presidente Michele Emiliano e gli assessore Sebastiano Leo, Pierluigi Lopalco e Anita Maurodinoia. «In esito all’incontro - dicono i sindacati - il presidente Emiliano ha ribadito che non può sottrarsi all’impegno di garantire per le famiglie che lo richiedano, il diritto a scegliere di far frequentare o meno la scuola in presenza ai propri figli. Su questo punto il presidente ha comunicato la propria determinazione a procedere con ordinanze restrittive in aggiunta al Dpcm, con la probabile esclusione delle prime classi della primaria». I sindacati, dal canto loro, hanno chiesto «assolute garanzie di sicurezza e valide misure di prevenzione per la salute e l’incolumità di studenti e lavoratori» e "l'introduzione in ogni grado di scuola (dall’infanzia al secondo ciclo) dell’operatore sanitario Covid scolastico"; "l'adozione di programmi di screening con tampone antigenico periodico del personale della scuola, possibilmente già a partire dal prossimo 18 gennaio e l’inserimento del personale scolastico come prima categoria a rischio da vaccinare nella fase 2» del piano vaccinale.

