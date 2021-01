Asl Bari chiarisce: «Nessuna anomalia in vaccini a medici di medicina generale e pediatri»

Nessuna anomalia è stata riscontrata nel piano di somministrazione dei vaccini nei presidi ospedalieri e territoriali della Asl Bari. Sono in corso le vaccinazioni destinate alle categorie definite prioritarie dalle linee guida ministeriali, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, partite lo scorso 7 gennaio. In contemporanea sono stati vaccinati anche gli addetti alle pulizie, dipendenti di Sanita Service, come previsto dalla Fase 1 della campagna vaccinale». Lo sottolinea l’Asl Bari, replicando in una nota alle dichiarazioni del presidente dell’Ordine dei medici Bari, Filippo Anelli, che il 7 gennaio aveva lamentato segnalazioni di vaccini somministrati in alcune strutture di Bari «a operatori di una cooperativa di pulizie che lavora per la Asl e ai loro parenti stretti, i quali correttamente lo hanno comunicato al proprio medico di famiglia, che suo malgrado non era stato vaccinato». "Le vaccinazioni ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta - prosegue la nota Asl - sono state già effettuate a Putignano, Alberobello, Locorotondo, Noci, Monopoli e Gioia del Colle. Oggi sono in corso a Bitonto, e ad Altamura e nell’ambulatorio del Dipartimento di prevenzione all’ospedale Di Venere a Carbonara. Inoltre sono state programmate per domani altre 120 vaccinazioni destinate ai medici».