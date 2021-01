Covid in Italia, oggi 17.533 nuovi contagi e 620 morti: tasso di positività cala al 12,5%

Sono 17.533 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 8 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 620 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 140.267 tamponi, con un tasso di positività al 12,5% (ieri era del 14,85%). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.587.

Gli attualmente positivi sono 570.389 (-666 nelle 24 ore), i guariti e dimessi 1.589.590 (+17.575), in isolamento domiciliare ci sono ora 544.489 persone (-688).

«C'è un incremento della velocità di crescita dei casi, come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Brusaferro, aggiungendo che si rilevano «sovraccarichi per i servizi assistenziali».

Il ministro Speranza, intanto, firmerà in serata una nuova ordinanza, in vigore daL 10 al 15 gennaio, in base alla quale passerano in zona arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna,Lombardia, Sicilia e Veneto.