Puglia, l'annuncio di Stea: entro il 2022 la Regione assumerà 754 persone

BARI - E’ stato definito il nuovo piano della Regione Puglia per le assunzioni nel triennio 2020-2022: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al personale Gianni Stea, ha stabilito che le nuove assunzioni a tempo indeterminato saranno 754, alle quali si sommeranno 228 passaggi di livello e 380 attivazioni di nuovi co.co.co. "Come promesso - sottolinea Stea - abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita. I primi 661 posti del 2020 saranno assegnati entro la prossima estate, con un criterio ad hoc da inserire nei bandi per assumere neolaureati fino a 32 anni con l’obiettivo anche di favorire il rientro dei giovani dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia. Stiamo facendo ogni sforzo affinché si possa partire con la pubblicazione già a febbraio». A fronte di una capacità di bilancio 2020 per le assunzioni pari a 22.741.870 euro, la spesa programmata è di 21.762.016 euro.