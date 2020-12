Vento forte e pioggia sferzano il Barese: scatta l'allerta meteo

BARI - Il maltempo non abbandona la provincia di Bari: la conferma arriva dalla Protezione civile, che ha lanciato l'allerta meteo gialla anche nella giornata di domani 28 dicembre per il rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e per vento forte.

In particolare dalla mezzanotte domenica e per le successive 20 ore sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio con quantitativi cumulati deboli - si legge nel bollettino - oltre a "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, su tutto il territorio, con temporanei rinforzi di burrasca forte su tutti i settori costieri e su quelli appenninici".



Maltempo che caratterizzerà la Puglia già nel pomeriggio di domenica: dalle 14e per le successive 10 ore, infatti, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli; nevicate: al di sopra di 800-1000 m, con apporti al suolo da deboli a moderati; venti localmente forti settentrionali, su tutto il territorio".